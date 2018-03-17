Заявление нового главы МВД вызвало в Германии бурную дискуссию

Интервью нового главы министерства внутренних дел Германии Хорста Зеехофера повлекло горячую дискуссию в немецком политикуме и обществе относительно того, является ли ислам частью Германии. Критика в адрес министра посыпалась чуть ли не со всех партий. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Слова нового немецкого МВД ФРГ Хорста Зеехофера о том, что "ислам не относится к Германии", вызвали горячую дискуссию в немецком политикуме и обществе. Заявление, сделанное политиком в интервью немецкому таблоиду Bild 16 марта, за считанные дни после формирования нового правительства, идет вопреки с позицией канцлера страны Ангелы Меркель.

Меркель 16 марта отреагировала на заявление Зеегофер, напомнив, что в Германии проживают четыре миллиона мусульман. "И эти мусульмане относятся к Германии. И так же их религия, то есть ислам, является частью Германии", - цитирует канцлера информагентство AFP.

Представители большинства парламентских партий раскритиковали Зеехофера, в том числе и партнеры по правящей коалиции. Только в правопопулистского партии "Альтенрнатива для Германии" согласились со словами Зеехофера, но одновременно назвали её попыткой отобрать у АдГ электорат на предстоящих выборах.

К дискуссии после интервью Зеехофера подключились и немецкие ученые. Историк-медиевист (медиевистика — раздел исторической науки, изучающий события, быт, культуру и искусство, характерные для средневековья), Михаэль Боргольте из университета Гумбольдта в Берлине в комментарии немецкой радиокомпании Deutschlandfunk отметил, что ислам должен свое влияние на европейскую культуру. Кроме того, именно арабы и сирийцы, которые исповедовали ислам, спасли значительную часть естественных наук, основанных древними греками, которые позже снова развивались в латинизированному западном мире.

Напомним, сотрудники СБУ по поручению прокурора провели обыск в Исламском культурном центре Киева.