Возле берегов Греции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие

Не менее 16 мигрантов из Турции погибли в попытке доплыть до Греции на лодке, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

Ранее сообщалось о 14 погибших. Среди погибших шестеро - дети.

Всего в лодке находились около 20 человек. Она опрокинулась близ берегов греческого острова Агатонисион в Эгейском море. Двум женщинам и одному мужчине удалось доплыть до берега и обратиться за помощью.