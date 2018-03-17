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Возле берегов Греции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие
16:07 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: Вблизи греческого острова Агатонисион в Эгейском море затонула лодка с мигрантами из Турции, погибли не менее 16 человек, в том числе 6 детей.
Не менее 16 мигрантов из Турции погибли в попытке доплыть до Греции на лодке, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
Ранее сообщалось о 14 погибших. Среди погибших шестеро - дети.
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Всего в лодке находились около 20 человек. Она опрокинулась близ берегов греческого острова Агатонисион в Эгейском море. Двум женщинам и одному мужчине удалось доплыть до берега и обратиться за помощью.
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