Плохая погода ограничила работу авиасообщения в Лондоне

В лондонском аэропорту Хитроу отменили более 100 субботних авиарейсов из-за ожидаемых плохих погодных условий.

Об этом сообщает Independent

"Более 100 субботних рейсов в и из Хитроу были отменены в преддверии плохой погоды", - говорится в сообщении.

В число отмененных полетов входят 86 международных и внутренних рейсов компании British Airways.

Были также отменены несколько внутренних рейсов в Эдинбург, Глазго и Манчестер, а также полеты в Амстердам, Дублин, Женеву и Париж.