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Плохая погода ограничила работу авиасообщения в Лондоне
Новости мира: В Лондоне из-за непогоды отменили более 100 авиарейсов.
В лондонском аэропорту Хитроу отменили более 100 субботних авиарейсов из-за ожидаемых плохих погодных условий.
Об этом сообщает Independent
"Более 100 субботних рейсов в и из Хитроу были отменены в преддверии плохой погоды", - говорится в сообщении.
В число отмененных полетов входят 86 международных и внутренних рейсов компании British Airways.
Были также отменены несколько внутренних рейсов в Эдинбург, Глазго и Манчестер, а также полеты в Амстердам, Дублин, Женеву и Париж.
Telegraf.com.ua