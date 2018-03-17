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Плохая погода ограничила работу авиасообщения в Лондоне

Лондонский аэропорт
16:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Лондоне из-за непогоды отменили более 100 авиарейсов.

В лондонском аэропорту Хитроу отменили более 100 субботних авиарейсов из-за ожидаемых плохих погодных условий.

Об этом сообщает Independent

"Более 100 субботних рейсов в и из Хитроу были отменены в преддверии плохой погоды", - говорится в сообщении.

В число отмененных полетов входят 86 международных и внутренних рейсов компании British Airways.

Были также отменены несколько внутренних рейсов в Эдинбург, Глазго и Манчестер, а также полеты в Амстердам, Дублин, Женеву и Париж.

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Новости мира, British Airways, Лондон, Непогода, Отмена рейсов, Плохая погода, Хитроу.
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