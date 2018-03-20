Лидеры ЕС обсудят последствия газовой атаки в Солсбери для РФ

Лидеры Европейского Союза на саммите, который пройдет 22-23 марта в Брюсселе, обсудят газовую атаку в британском Солсбери, в которой обвиняют Россию, и возможные её последствия. Вопрос санкций еще никто не поднимал.

Как передает собственный корреспондент, об этом накануне саммита сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

"Относительно России и ответа на атаку нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Президент Европейского Совета Дональд Туск контактировал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и публично заявил о нашей полной солидарности и поддержке Великобритании в этой ситуации. Как ожидается, это будет отображено в выводах Европейского Совета. Мы думаем, что Мэй проинформирует коллег о развитии последних событий, и они могут снова обсудить проект выводов, которые предложены, обсудить, есть ли возможность их улучшить. Мне известно, что были некоторые рассуждения, но по состоянию на сейчас никто не говорит о дополнительных санкциях", - рассказал он.

Кроме того, и Лондон не обращался к Брюсселю с запросом относительно санкций, добавил министр.

По словам дипломата, сейчас дискуссия о возможных мероприятиях продолжается на уровне министров финансов.

Он также сообщил, что атака в Солсбери "подняла ряд вопросов нашей европейской готовности к совместным рискам, перед которыми стоят наши демократии".

"Поэтому Туск предлагает усилить нашу устойчивость к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, включая тесное сотрудничество институтов ЕС, с НАТО", - сказал европейский чиновник.

Также в повестке дня саммита стоит вопрос Brexit, вопрос торговли в связи с объявленным президентом США Дональдом Трампом повышением тарифов на сталь и алюминий, ситуация в Турции, Западных Балканах и вопросы налогообложения, совместных рынков, торговли и некоторые другие.