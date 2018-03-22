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На пост главы Каталонии выдвигают сепаратиста

Каталония
12:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Жорди Турулл был освобожден под залог после принятия центральным правительством контроля над Каталонией.

В Каталонии на должность председателя женералитата предлагают кандидатуру бывшего представителя правительства автономии Жорди Турулла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера каталонского парламента Рожера Торрена.

"Сепаратистские партии в Каталонии в четверг выдвинут своего третьего кандидата (Турулла), чтобы тот стал следующим региональным президентом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон и кандидат на должность премьер-министра Каталонии Жорди Санчес, который находится под арестом по обвинению в сепаратизме, сняли свои кандидатуры. Ж. Турулл ранее также был задержан по обвинению в мятеже. Он был освобожден под залог после принятия центральным правительством контроля над Каталонией, однако политик может вновь предстать перед судом. Новый кандидат и другие его соратники должны появиться в Верховном суде в пятницу, где начнется новый этап расследования.

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Все по теме:

Новости мира, Жорди Турулл, Испания, Карлес Пучдемон, Каталония, Сепаратисты.
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