На пост главы Каталонии выдвигают сепаратиста

В Каталонии на должность председателя женералитата предлагают кандидатуру бывшего представителя правительства автономии Жорди Турулла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера каталонского парламента Рожера Торрена.

"Сепаратистские партии в Каталонии в четверг выдвинут своего третьего кандидата (Турулла), чтобы тот стал следующим региональным президентом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон и кандидат на должность премьер-министра Каталонии Жорди Санчес, который находится под арестом по обвинению в сепаратизме, сняли свои кандидатуры. Ж. Турулл ранее также был задержан по обвинению в мятеже. Он был освобожден под залог после принятия центральным правительством контроля над Каталонией, однако политик может вновь предстать перед судом. Новый кандидат и другие его соратники должны появиться в Верховном суде в пятницу, где начнется новый этап расследования.