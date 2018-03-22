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Кризис закончился: в Словакии новое правительство

Новое правительство Словакии
12:57 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Словакии приняло присягу новое правительство во главе с Петером Пеллегрини после отставки премьер-министра Роберта Фицо.

Президент Словакии Андрей Киска назначил новое правительство во главе с Петером Пеллегрини после отставки премьер-министра Роберта Фицо, связанного с убийством журналиста Яна Куцяка. Об этом сообщает ABC News.

"Президент Андрей Киска в четверг привел к присяге образованный тремя партиями (коалиции - прим. ред.) Кабинет министров под руководством бывшего вице-премьера Петера Пеллегрини", - говорится в сообщении.

Как известно, 15 марта президент Словакии Андрей Киска принял заявление об отставке премьер-министра Роберта Фицо после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Он также поручил вице-премьер-министру Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство, однако первое его предложение отклонил.

Президент Словакии согласился сформировать новое правительство

25 февраля в доме в селе Велька-Мача вблизи Братиславы были обнаружены тела застреленных 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой.

Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность Куцяка.

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Новости мира, Андрей Киска, Новое правительство, Петер Пеллегрини, Президент Словакии, Премьер-министр Словакии, Присяга.
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