Кризис закончился: в Словакии новое правительство

Президент Словакии Андрей Киска назначил новое правительство во главе с Петером Пеллегрини после отставки премьер-министра Роберта Фицо, связанного с убийством журналиста Яна Куцяка. Об этом сообщает ABC News.

"Президент Андрей Киска в четверг привел к присяге образованный тремя партиями (коалиции - прим. ред.) Кабинет министров под руководством бывшего вице-премьера Петера Пеллегрини", - говорится в сообщении.

Как известно, 15 марта президент Словакии Андрей Киска принял заявление об отставке премьер-министра Роберта Фицо после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Он также поручил вице-премьер-министру Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство, однако первое его предложение отклонил.

25 февраля в доме в селе Велька-Мача вблизи Братиславы были обнаружены тела застреленных 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой.

Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность Куцяка.