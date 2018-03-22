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Сейм Латвии перевел обучение для нацменьшинств в школах на латышский язык

Сейм Латвии
20:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: 112.ua

Новости мира: Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании.

Латвии Сейм принял поправки к закону об образовании, что касается перехода на латышский язык как единственный язык обучения общего среднего образования. Как сообщается на сайте Сейма, переход будет постепенным и завершится к 2021/2022 учебному году, передает Радио Свобода.

Согласно поправкам, в программах образования нацменьшинств не менее 50% предметов должны преподаваться на латышском в 1-6 классе, а в 7-9 классе – не менее 80%. Поправки, касающиеся языка обучения вВ 1-7 классе вступят в силу 1 сентября 2019 года, 8, 10 и 11 классах – 1 сентября 2020 года, а в 9 и 12 классах – 1 сентября 2021 года.

"Официальный язык как язык обучения является важной предпосылкой обеспечения равных возможностей для всей молодежи. Это вопрос языковых навыков, а также социальной сплоченности. Переход должен был состояться давно, в 1990-х годах; и сегодня мы не должны обсуждать необходимость перехода, а сосредоточиться на практических аспектах инициативы", – сказал председатель комитета по вопросам образования, культуры и науки Олдис Адамович.

Он подчеркнул, что переход не должен восприниматься как угроза для нацменьшинств, поскольку это не предусматривает лишение детей возможности изучать родной язык, а в школах будут курсы по литературы, культуры и языка нацменьшинств. Сейчас в Латвии в школах для национальных меньшинств (в первую очередь российской) 60 процентов преподавания осуществляется на государственном языке, 40 процентов на языке меньшинства. Реформа образования в Латвии предусматривает, что обучение на латышском составит 80 процентов, на языке меньшинства 20.

Русские и "русскоязычные" в Латвии уже несколько раз протестовали против этого.

Как сообщалось, новым законом "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. В то же время языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

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Новости мира, Латвия, Латышский язык, Нацменьшинства, Сейм Латвии.
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