Лидера французских ультраправых освистали на марше памяти в Париже
Новости мира: Лидера французских ультраправых Марин Ле Пен на марше памяти убитой еврейской женщины в Париже встретили криками "Нацистка!".
Марин Ле Пен приняла участие в марше памяти убитой 85-летней еврейской женщины Мирей Кнолль, которая пережила Холокост. Ле Пен присоединилась к многотысячной толпе, несмотря на призыв самой большой группы евреев Франции не делать этого. Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на Associated Press.
"Иди домой!", "Нацистка!", - раздавались крики в толпе. Ле Пен была защищена группой своих сторонников и охранников.
Сын Мирей Кнолль не имел ничего против участие лидера "Национального фронта". Он заявил, что на марш приглашены "все без исключения".
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Заметим, Марин Ле Пен поссорилась и разорвала связи со своим отцом, основателем ее партии Жан-Мари Ле Пэном, которого осудили за антисемитизм и расизм.
Полиция Франции расследует убийство 85-летней еврейской женщины, которая пережила Холокост - подозревают, что ее могли убить на почве национальной ненависти.
Убийство Мирей Кнолль стало событием национального значения ввиду роста антисемистских настроений во Франции в последние годы.