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Немцы вышли на Пасхальный марш

Ostermarsch в Германии
22:05 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Традиционный "Пасхальный марш" или Ostermarsch собрал в немецких городах тысячи сторонников мира.

Тысячи немцев во многих городах Германии вышли на митинги против войн в мире. Традиционно участники "пасхальных маршей" выступают за прекращение всех войн в мире, разоружение, отказ от экспорта немецкого оружия, в том числе в Турцию, и запрет участия бундесвера в конфликтах за рубежом, сообщает Deutsche Welle.

Участники марша в Берлине заявили, что деньги налогоплательщиков должны идти на социальные цели, здравоохранение, пенсии, рабочие места и образование, а не оружие. Митингующие в Бремене выступили против начала новой холодной войны и наращивания атомного вооружения Россией и США. Одной из главных тем нынешних пасхальных акций был протест против военных действий Турции в сирийском регионе Африн. "Пасхальные марши" зародились в 60-х годах в Великобритании в ответ на испытания ядерного оружия. Их расцвет приходился на 80-е годы, когда только в Германии на акции борцов за мир выходили до 300 тыс. человек.

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Новости мира, Ostermarsch, Германия, мир, Пасхальный марш, Разоружение.
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