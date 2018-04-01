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Туристы в Германии смогут расплатиться криптовалютой
15:23 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: Теперь, посещая туристические достопримечательности Германии, туристы могут расплатиться биткойнами.
Оплатить посещение популярных туристических достопримечательностей Германии стало возможным с помощью криптовалюты, сообщает сайт CCN.com.
В числе достопримечательностей, посещение которых можно оплатить биткойнами, баварский замок Нойшванштайн, Боденское озеро на границе Германии, Австрии и Швейцарии, а также крупнейший парк развлечений в стране "Европа-парк". Также криптовалюту в качестве оплаты за свои услуги начал принимать Национальный комитет Германии по туризму. Криптовалюта, в том числе биткойны - это виртуальные деньги, которые отличаются от обычных тем, что не обеспечены золотыми резервами или экономикой какого-либо государства, их курс все время меняется.
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