Туристы в Германии смогут расплатиться криптовалютой

Оплатить посещение популярных туристических достопримечательностей Германии стало возможным с помощью криптовалюты, сообщает сайт CCN.com.

В числе достопримечательностей, посещение которых можно оплатить биткойнами, баварский замок Нойшванштайн, Боденское озеро на границе Германии, Австрии и Швейцарии, а также крупнейший парк развлечений в стране "Европа-парк". Также криптовалюту в качестве оплаты за свои услуги начал принимать Национальный комитет Германии по туризму. Криптовалюта, в том числе биткойны - это виртуальные деньги, которые отличаются от обычных тем, что не обеспечены золотыми резервами или экономикой какого-либо государства, их курс все время меняется.