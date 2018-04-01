Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко обратился к военным: Держите порох сухим, не жалейте патронов Порошенко обратился к военным: Держите порох сухим, не жалейте патронов
Новости: "Нафтогаз" заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона "Нафтогаз" заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона
Новости: Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле
Новости: Кейт Миддлтон восхитила своим элегантным образом на Пасху Кейт Миддлтон восхитила своим элегантным образом на Пасху
X

Туристы в Германии смогут расплатиться криптовалютой

Нойшванштайн
15:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Теперь, посещая туристические достопримечательности Германии, туристы могут расплатиться биткойнами.

Оплатить посещение популярных туристических достопримечательностей Германии стало возможным с помощью криптовалюты, сообщает сайт CCN.com.

В числе достопримечательностей, посещение которых можно оплатить биткойнами, баварский замок Нойшванштайн, Боденское озеро на границе Германии, Австрии и Швейцарии, а также крупнейший парк развлечений в стране "Европа-парк". Также криптовалюту в качестве оплаты за свои услуги начал принимать Национальный комитет Германии по туризму. Криптовалюта, в том числе биткойны - это виртуальные деньги, которые отличаются от обычных тем, что не обеспечены золотыми резервами или экономикой какого-либо государства, их курс все время меняется.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Биткойн, Германия, Достопримечательности, Криптовалюта, Туризм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Глава Минобороны Британии: Угроза со стороны РФ растет Туск ожидает большей активности Польши в поддержке Украины Дело Скрипаля: Россия направила ноты с вопросами к Великобритании и Франции

Последние новости

Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж Вы будете истерически смеяться: мужчины попали на шоппинг
Сегодня читают
01 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
02 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
03 С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
04 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
05 Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео)
Новости сегодня
16:39 В Иране произошло землетрясение
16:36 Британия допольнительно выделяет $1,13 млрд на оборонный бюджет
16:23 Поп-звезды из Южной Кореи прибыли в КНДР
16:23 Майами: обзор финала Стивенс - Остапенко (Видео)
16:19 СМИ: В Украине подорожали ж/д билеты
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
Новости: МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер
Новости: СМИ: "Тянгун-1" может упасть уже сегодня СМИ: "Тянгун-1" может упасть уже сегодня
Новости: Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма
Добавить комментарий
0