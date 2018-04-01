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Вокруг Deutsche Post разгорается скандал

Deutsche Post
19:17 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Газетные издания обвинили почтового оператора в продаже данных клиентов политическим партиям, которые подтвердили сотрудничество.

Deutsche Post продавала данные своих клиентов немецким партиям для использования в предвыборной борьбе, передает Deutsche Welle. В частности сообщается, что газета Bild am Sonntag обвинила немецкую почту в продаже данных клиентов, которой почта занималась с 2005 года. Исключением не стал и 2017 год, в который прошли очередные выборы в бундестаг.

Согласно данным газеты, Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП) заплатили в 2017 году пятизначную сумму за полученную информацию. Речь может идти о данных покупательской способности, банковских операциях, возрасте и поле, образовании, семейном статусе, жилищных условиях и владении автомобилем. Партии использовали эту информацию якобы для того, чтобы лучше изучить целевую аудиторию в конкретных районах. При этом, как отмечает газета, персональные данные не передавались. ХДС и СвДП уже подтвердили изданию, что сотрудничали с Deutsche Post. В то же время почта отвергла обвинения в продаже данных. Эксперт Левой партии по вопросам кибербезопасности Анке Домшайт-Берг заявила о неприемлемости подобных действий.

"Передача частных данных без ясного согласия запрещена без всяких "если и но", — подчеркнула А. Домшайт-Берг.

Напомним, американские правозащитники подали обращение в министерство юстиции США и Федеральную избирательную комиссию страны с требованием проверить деятельность британской аналитической компании Cambridge Analytica на предмет нарушения ею избирательного законодательства США.

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Новости мира, Deutsche Post, Германия, Данные, Политические партии, Скандал.
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