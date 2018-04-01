Из Боснии и Герцеговины ушли финские миротворцы

Последние финские миротворцы покинули территорию Боснии и Герцеговины после 14 лет службы в рамках операции Европейского союза EUFOR Althea. Об этом сообщает Yle со ссылкой на министерство обороны Финляндии.

"Участие страны в этой миротворческой операции завершилось в субботу", - говорится в сообщении. Как отмечается, в четверг, 29 марта, в главном штабе операции с флагштока был спущен финский флаг. По информации оборонного ведомства, на завершающем этапе в Боснии и Герцеговине несли службу два офицера из Финляндии, двое из Бельгии и один итальянец. Сообщается, что финские миротворцы присутствовали в Боснии с 1996 года. До 2004 года они служили в стране в рамках операции НАТО Sfor (Stabilization Force). "Всего за операцию Eufor прошли 549 финских военных, их максимальное одновременное количество достигало двухсот человек", - говорится в сообщении.