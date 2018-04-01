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Из Боснии и Герцеговины ушли финские миротворцы

Финские офицеры EUFOR
21:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Миротворческая миссия Финляндии несла службу в балканских странах с 1996 года, в ней приняли участие 549 военных.

Последние финские миротворцы покинули территорию Боснии и Герцеговины после 14 лет службы в рамках операции Европейского союза EUFOR Althea. Об этом сообщает Yle со ссылкой на министерство обороны Финляндии.

"Участие страны в этой миротворческой операции завершилось в субботу", - говорится в сообщении. Как отмечается, в четверг, 29 марта, в главном штабе операции с флагштока был спущен финский флаг. По информации оборонного ведомства, на завершающем этапе в Боснии и Герцеговине несли службу два офицера из Финляндии, двое из Бельгии и один итальянец. Сообщается, что финские миротворцы присутствовали в Боснии с 1996 года. До 2004 года они служили в стране в рамках операции НАТО Sfor (Stabilization Force). "Всего за операцию Eufor прошли 549 финских военных, их максимальное одновременное количество достигало двухсот человек", - говорится в сообщении.

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Все по теме:

Новости мира, EUFOR, Балканы, Босния и Герцеговина, Миротворцы, Финляндия.
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