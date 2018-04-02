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В Германии предложили обязать школы сообщать об антисемитизме

Фолькер Каудер
05:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Данное заявление прозвучало на фоне недавнего инцидента в одной из школ Берлина.

Председатель фракции Христианско-демократического Союза (ХДС) в Бундестаге Фолькер Каудер настаивает на введении обязательного информирования о случаях антисемитизма в школах.

Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью политика.

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Отмечается, что заявление председателя фракции консерваторов прозвучало на фоне недавнего инцидента на почве антисемитизма в одной из школ Берлина. Тогда жертвой проявлений антисемитизма со стороны детей-мусульман стала второклассница-еврейка.

"Именно по этой теме должен действовать лозунг: "Никакой толерантности", - отметил Каудер. Поэтому каждый подобный случай, зарегистрированный в школах, следует расследовать правоохранительным органам, считает политик.

Одновременно Каудер предостерег от того, чтобы сводить явление нетолерантности в немецком обществе только к проблеме антисемитизма. Он напомнил в частности слова отца берлинской девочки, обиженной старшими школьниками-мусульманами. Тот в частности сетовал на настроения, царящие среди некоторых мальчиков из мусульманских семей. Они оскорбляют не только евреев, но и детей христиан и даже других детей-мусульман, если те посещают "не ту мечеть".

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Новости мира, Антисемитизм, Германия, Новости Германии, Фолькер Каудер, ХДС, Школа.
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