Британия угрожает закрыть торгпредство РФ

Великобритания может закрыть торгпредство РФ в Лондоне в связи с высылкой Россией британских дипломатов и требованием привести в соответствие численность состава дипломатических миссий в двух странах, сообщило издание Daily Mail. Как сообщили его источники, "Великобритания охарактеризовала торгпредство России как "логово шпионов", и его закрытие "является тем вопросом, который находится на рассмотрении" в то время, когда Кремль нагнетает словесную войну, объявив, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы".

Напомним, что подобная ситуация сложилась в 1927 году, когда британский министр иностранных дел Джозеф Остин Чемберлен обратился к советскому правительству с нотой, где содержалось требование прекратить "антибританскую пропаганду" и военную поддержку гоминьдановского правительства в Китае. В ноте было предупреждение, что продолжение такой политики неизбежно повлечёт "аннулирование торгового соглашения, условия которого так явно нарушались, и даже разрыв обычных дипломатических отношений". 12 мая 1927 года английская полиция провела в помещениях АРКОС (советская хозяйственная организация в Британии) и советского торгового представительства в Лондоне операцию в поисках компрометирующих документов, свидетельствовавших о шпионской деятельности ряда сотрудников компании. 17 мая Советское правительство выступило с нотой протеста. Английское правительство заявило о разрыве дипломатических отношений с СССР, деятельность АРКОС была почти полностью прекращена. Операция английской полиции в советской печати была охарактеризована как "налёт" и "провокационное нападение". Историк Луис Фишер отмечает, что полицейский обыск "не выявил ничего такого, что не было бы известно ранее, и не привёл к обнаружению секретных документов, якобы украденных из министерства обороны, которые служили предлогом для рейда. Официальный отчёт … не привёл к арестам и обвинениям в незаконной или подрывной деятельности".