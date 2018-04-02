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Британия угрожает закрыть торгпредство РФ

Торгпредство РФ в Лондоне
09:28 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости мира: Британское правительство характеризует торговое представительство России как "логово шпионов".

Великобритания может закрыть торгпредство РФ в Лондоне в связи с высылкой Россией британских дипломатов и требованием привести в соответствие численность состава дипломатических миссий в двух странах, сообщило издание Daily Mail. Как сообщили его источники, "Великобритания охарактеризовала торгпредство России как "логово шпионов", и его закрытие "является тем вопросом, который находится на рассмотрении" в то время, когда Кремль нагнетает словесную войну, объявив, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы".

Напомним, что подобная ситуация сложилась в 1927 году, когда британский министр иностранных дел Джозеф Остин Чемберлен обратился к советскому правительству с нотой, где содержалось требование прекратить "антибританскую пропаганду" и военную поддержку гоминьдановского правительства в Китае. В ноте было предупреждение, что продолжение такой политики неизбежно повлечёт "аннулирование торгового соглашения, условия которого так явно нарушались, и даже разрыв обычных дипломатических отношений". 12 мая 1927 года английская полиция провела в помещениях АРКОС (советская хозяйственная организация в Британии) и советского торгового представительства в Лондоне операцию в поисках компрометирующих документов, свидетельствовавших о шпионской деятельности ряда сотрудников компании. 17 мая Советское правительство выступило с нотой протеста. Английское правительство заявило о разрыве дипломатических отношений с СССР, деятельность АРКОС была почти полностью прекращена. Операция английской полиции в советской печати была охарактеризована как "налёт" и "провокационное нападение". Историк Луис Фишер отмечает, что полицейский обыск "не выявил ничего такого, что не было бы известно ранее, и не привёл к обнаружению секретных документов, якобы украденных из министерства обороны, которые служили предлогом для рейда. Официальный отчёт … не привёл к арестам и обвинениям в незаконной или подрывной деятельности".

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Новости мира, Великобритания, Дипломаты, Кризис, Россия, Торгпредство.
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