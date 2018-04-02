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Турция выдала ордер на арест Гюлена в связи с убийством посла России Карлова

Убийство Андрея Карлова
17:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Фетхуллах Гюлен и еще 7 человек обвиняются в подготовке убийства российского посла Андрея Карлова 19 декабря 2016 года.

Власти Турции выдали ордер на арест лидера движения "Хезмет" Фетхуллаха Гюлена в связи с убийством в 2017 году российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает Haberturk.

Сообщается, что ордер на арест по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова выдан еще на 7 человек. Кроме убийства российского посла, Ф. Гюлена, который сейчас проживает в США, обвиняют в организации неудавшегося военного путча в 2016 году.

В декабре 2016 года неизвестный расстрелял в галерее российского посла Андрея Карлова. Позже выяснилось, что убийцей является 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Во время стрельбы нападавший выкрикивал: "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь".

В январе 2018 года турецкие власти заявили об аресте "ключевого" подозреваемого в деле об убийстве Карлова.

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Новости мира, "Хезмет", Андрей Карлов, Посол РФ, Турция, Убийство, Фетхуллах Гюлен.
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