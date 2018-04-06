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Военный вертолет Италии упал в Средиземное море
10:50 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: В Средиземное море упал итальянский военный вертолет, на борту которого находились пять членов экипажа.
В центральной части Средиземного моря потерпел крушение вертолет ВМС Италии, принимавший участие в операции "Безопасное море".
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство ANSA.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, когда вертолет SH 212 с военного корабля Borsini с пятью людьми на борту проводил ночные тренировки.
Во время полета над морем он по неизвестным причинам упал в воду.
Операция по спасению началась сразу после аварии. Спасти удалось четырех членов экипажа, еще один погиб.
По факту аварии проводится расследование, которое должно установить причины случившегося.
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