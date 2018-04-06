Военный вертолет Италии упал в Средиземное море

В центральной части Средиземного моря потерпел крушение вертолет ВМС Италии, принимавший участие в операции "Безопасное море".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство ANSA.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, когда вертолет SH 212 с военного корабля Borsini с пятью людьми на борту проводил ночные тренировки.

Во время полета над морем он по неизвестным причинам упал в воду.

Операция по спасению началась сразу после аварии. Спасти удалось четырех членов экипажа, еще один погиб.

По факту аварии проводится расследование, которое должно установить причины случившегося.