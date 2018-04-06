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Греция потерпает от наплыва мигрантов: в море спасено почти сто человек
14:49 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Новости мира: У берегов Греции в восточной части Эгейского моря спасли почти сотню мигрантов.
В пятницу недалеко от побережья Греции спасли 94 мигрантов.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Сначала греческая береговая охрана обнаружила в восточной части Эгейского моря лодку с 37 мигрантами. Спасенных людей отвезли в небольшую прибрежную деревню на острове Лесбос.
Позже корабль европейского пограничного агентства Frontex спас неподалеку от Лесбоса 57 мигрантов, которые путешествовали на надувной лодке.
Мигрантов отвезли в порт столицы острова Митилини.
Как отмечается, в последние недели количество мигрантов, прибывающих в Грецию морем, выросло, хотя количество новоприбывших мигрантов и далеко от показателей миграционного кризиса 2015 года.
Telegraf.com.ua