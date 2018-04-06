Греция потерпает от наплыва мигрантов: в море спасено почти сто человек

В пятницу недалеко от побережья Греции спасли 94 мигрантов.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Сначала греческая береговая охрана обнаружила в восточной части Эгейского моря лодку с 37 мигрантами. Спасенных людей отвезли в небольшую прибрежную деревню на острове Лесбос.

Позже корабль европейского пограничного агентства Frontex спас неподалеку от Лесбоса 57 мигрантов, которые путешествовали на надувной лодке.

Мигрантов отвезли в порт столицы острова Митилини.

Как отмечается, в последние недели количество мигрантов, прибывающих в Грецию морем, выросло, хотя количество новоприбывших мигрантов и далеко от показателей миграционного кризиса 2015 года.