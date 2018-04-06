Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко поприветствовал расширение санкции против России Порошенко поприветствовал расширение санкции против России
Новости: МЭРТ: коммуналка в Украине будет дорожать 3 года МЭРТ: коммуналка в Украине будет дорожать 3 года
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины
Новости: Страстная пятница: почему так называется этот день Страстная пятница: почему так называется этот день
X

В Польше отмечено 39 нападений на украинцев в 2017 году

Нападение
18:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Нападения зачастую происходят по причине национальной нетерпимости.

В течение 2017 года в Польше произошло 39 случаев нападений на граждан Украины. Об этом сообщили в посольстве Украины в Республике Польша.

"Правоохранительные органы Польши сообщили Посольству Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости", - сообщили в посольстве. В то же время, в течение января-марта 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено нападение по национальному признаку, не поступало. От польских компетентных органов информация об избиении украинцев не поступала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Нападения, Национальная нетерпимость, Полиция, Польша, Посольство Украины, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Макрон выразил Путину обеспокоенность эскалацией в Сирии Военный вертолет Италии упал в Средиземное море Какие европейские города больше всего страдают от пробок

Последние новости

В Одессе задержали наркоторговцев Жуткие места, в которых вы бы не хотели оказаться путешествуя в одиночку (Фото) Улыбка до ушей: остается лишь догадываться, что тут происходит
Сегодня читают
01 Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
02 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
03 Похудение без диет: названы главные советы
04 Лига Европы. Результаты матчей 5 апреля
05 Ломаченко вновь включил режим футболиста и удивил всех на тренировке (Видео)
Новости сегодня
18:42 Надал сравнял счет в матче Кубка Дэвиса Испания - Германия
18:42 Google Pixel 3: все, что нужно знать (Видео)
18:39 Ужгород закончил отопительный сезон
18:28 Сабо: "Шахтер" сейчас сильнее всех на голову
18:26 Даша Астафьева сходила на рыбалку с мужем Елены Шоптенко
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Капитана "Норда" задержали на 60 суток Капитана "Норда" задержали на 60 суток
Новости: Скрипаль пошел на поправку Скрипаль пошел на поправку
Новости: Минфин США расширил санкции против РФ Минфин США расширил санкции против РФ
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля
Добавить комментарий
0