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В Польше отмечено 39 нападений на украинцев в 2017 году
Новости мира: Нападения зачастую происходят по причине национальной нетерпимости.
В течение 2017 года в Польше произошло 39 случаев нападений на граждан Украины. Об этом сообщили в посольстве Украины в Республике Польша.
"Правоохранительные органы Польши сообщили Посольству Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости", - сообщили в посольстве. В то же время, в течение января-марта 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено нападение по национальному признаку, не поступало. От польских компетентных органов информация об избиении украинцев не поступала.
Telegraf.com.ua