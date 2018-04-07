https://telegraf.com.ua/files/2018/04/damgoqywkair58f-e1523114102583-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/3999437-gruzovik-vehal-v-lyudey-v-germanskom-myunstere.html
Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере
Новости мира: Инцидент произошел в старой части города, сообщается о множестве пострадавших.
В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу, есть информация о жертвах и пострадавших. Об этом сообщает The Sun.
"Есть мертвые и раненые, пожалуйста, избегайте этого района", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
#münster pic.twitter.com/ODQUsodAnI
— Paul Fegmann (@Pauli_Feger) 7 апреля 2018 г.
Точное количество погибших и пострадавших пока не сообщается. Полиция оцепила место аварии. Отмечается, что инцидент произошел после обеда, вероятно в старом районе города. На фотографиях видны десятки пострадавших и разбросанные по земле столы и стулья из ресторана. Детали инцидента уточняются.
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