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Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере

Мюнстер
18:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Инцидент произошел в старой части города, сообщается о множестве пострадавших.

В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу, есть информация о жертвах и пострадавших. Об этом сообщает The Sun.

"Есть мертвые и раненые, пожалуйста, избегайте этого района", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Точное количество погибших и пострадавших пока не сообщается. Полиция оцепила место аварии. Отмечается, что инцидент произошел после обеда, вероятно в старом районе города. На фотографиях видны десятки пострадавших и разбросанные по земле столы и стулья из ресторана. Детали инцидента уточняются.

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Новости мира, Германия, Грузовик, Мюнстер, Наезд, Пострадавшие, Толпа.
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