Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере

В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу, есть информация о жертвах и пострадавших. Об этом сообщает The Sun.

"Есть мертвые и раненые, пожалуйста, избегайте этого района", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Точное количество погибших и пострадавших пока не сообщается. Полиция оцепила место аварии. Отмечается, что инцидент произошел после обеда, вероятно в старом районе города. На фотографиях видны десятки пострадавших и разбросанные по земле столы и стулья из ресторана. Детали инцидента уточняются.