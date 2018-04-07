Арестованного Санчеса выдвинули на пост главы Каталонии

Спикер каталонского парламента Рожера Торрен снова выдвинул на пост главы правительства автономии одного из лидеров сепаратистов Жорди Санчеса, который находится под арестом. Об этом сообщает The Washington Post.

"Спикер Рожер Торрен заявил, что в субботу он предложит Жорди Санчеса как кандидата в президенты региона, несмотря на то, что Санчес находится под стражей", - говорится в сообщении. Р. Торрен уже выдвигал депутата на пост главы правительства Каталонии, однако позже он отменил дебаты в палате после того, как Ж. Санчесу было отказано в просьбе об освобождении, чтобы лично явиться на заседание по его кандидатуре.

Как известно, судья Верховного суда Испании предъявил обвинения 13 каталонским политикам, в том числе бывшему лидеру региона Карлесу Пучдемону, в перевороте с целью объявить независимость Каталонии от Испании. Также были выданы международные ордера на арест других чиновников правительства Каталонии.