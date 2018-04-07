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В Босфоре танкер врезался в здание

Авария в Босфоре
20:18 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости мира: Судно врезалось в исторический особняк на берегу пролива Босфор из-за неисправности рулевого управления.

В Стамбуле танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора из-за неисправности рулевого оборудования. Об этом сообщает Hurriyet daily news. Так, 225-метровый танкер врезался в особняк около 16 часов 7 апреля. Как сообщает Daily Sabah, судно направлялось из Египта в Украину. В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления. На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные суда, оттащили танкер Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом к берегу.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на кадрах с места события можно заметить значительные повреждения, причиненные историческому приморскому особняку, расположенному под мостом Фатих Султан Мехмет, сочетающему азиатскую и европейскую части Стамбула. По предварительным данным, причиной инцидента стала запутанная ручная техника танкера. На место прибыли суда береговой охраны, вытянувшие танкер из здания. Особняк Хекимбаши Салих Эфенди построен на берегу Босфорского пролива в 18 веке и использовался для проведения свадеб и концертов.

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Новости мира, Авария, Босфор, Пролив, Стамбул, Танкер, Турция.
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