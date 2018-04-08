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В Лондоне ограбили магазин швейцарских часов
Новости мира: Преступники на мопедах, вооруженные мачете, совершили налет на часовой магазин.
В Лондоне пять человек на мопедах ограбили магазин швейцарских часов, сообщает газета Evening Standard.
"Несколько человек на мопедах вломились в магазин, и вероятно, украли товар”, — сообщил представитель полиции Лондона. Вследствие ограбления никто не пострадал.
Отмечается, что преступники были вооружены мачете и молотом, и угрожали покупателям и сотрудникам магазина. Они были одеты в шлемы и черные платки, рассказывают правоохранители. После ограблений нападавшие скрылись, их разыскивает полиция. Точная сумма ущерба не называется, однако по словам очевидцев, нападавшие забрали “мешок с краденым".
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