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Масштабное ДТП в Румынии унесло жизни трех человек, много раненых
Новости мира: На месте ДТП работает бригада следователей румынской полиции, пожарные и несколько экипажей скорой медицинской помощи.
На одной из автомагистралей румынского уезда Галац произошло ДТП, в результате которого погибло три человека, еще 6 пострадало.
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли, еще шесть, в том числе трое детей, получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщил пресс-секретарь Галацкого уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям Еуджен Кирицэ, авария произошла по вине одного из водителей автомобиля, нарушившего правила обгона.
Telegraf.com.ua