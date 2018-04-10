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Масштабное ДТП в Румынии унесло жизни трех человек, много раненых
05:27 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: На месте ДТП работает бригада следователей румынской полиции, пожарные и несколько экипажей скорой медицинской помощи.

На одной из автомагистралей румынского уезда Галац произошло ДТП, в результате которого погибло три человека, еще 6 пострадало.

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли, еще шесть, в том числе трое детей, получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщил пресс-секретарь Галацкого уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям Еуджен Кирицэ, авария произошла по вине одного из водителей автомобиля, нарушившего правила обгона.

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Новости мира, Авария, Галац, ДТП, Жертвы, Новости Румынии, Румыния.
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