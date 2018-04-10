Масштабное ДТП в Румынии унесло жизни трех человек, много раненых

На одной из автомагистралей румынского уезда Галац произошло ДТП, в результате которого погибло три человека, еще 6 пострадало.

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли, еще шесть, в том числе трое детей, получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщил пресс-секретарь Галацкого уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям Еуджен Кирицэ, авария произошла по вине одного из водителей автомобиля, нарушившего правила обгона.