В Польше назвали причину Смоленской катастрофы

Причиной гибели членов правительственной делегации под Смоленском во главе с экс-президентом Лехом Качиньским в 2010 году стал взрыв на борту самолета Ту-154М.

Об этом заявил председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич в эфире телеканала TVP1.

"Пассажиры были убиты взрывом в центроплане перед столкновением с землей. Это стало причиной их смерти", - заявил Мацеревич.

По его словам, тезис о том, что самолет уничтожен взрывом, подтверждает факт, что двери правительственного самолета со значительной силой увязли в землю. Однако на других фрагментах самолета выявлено действие высокой температуры, отметил он. О взрыве на борту воздушного судна свидетельствуют также и эксперименты, которые были проведены правительственной подкомиссией.

Мацеревич отметил, что взрыв в центроплане был такой силы, что польских генералов, которые сидели в этой части самолета, разорвало на мелкие фрагменты.

Он сообщил, что технический рапорт относительно причин катастрофы будет обнародован на протяжении нескольких недель.