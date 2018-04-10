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В Польше назвали причину Смоленской катастрофы

Ту-154М в Смоленске
10:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич назвал причину Смоленской катастрофы.

Причиной гибели членов правительственной делегации под Смоленском во главе с экс-президентом Лехом Качиньским в 2010 году стал взрыв на борту самолета Ту-154М.

Об этом заявил председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич в эфире телеканала TVP1.

"Пассажиры были убиты взрывом в центроплане перед столкновением с землей. Это стало причиной их смерти", - заявил Мацеревич.

По его словам, тезис о том, что самолет уничтожен взрывом, подтверждает факт, что двери правительственного самолета со значительной силой увязли в землю. Однако на других фрагментах самолета выявлено действие высокой температуры, отметил он. О взрыве на борту воздушного судна свидетельствуют также и эксперименты, которые были проведены правительственной подкомиссией.

Мацеревич отметил, что взрыв в центроплане был такой силы, что польских генералов, которые сидели в этой части самолета, разорвало на мелкие фрагменты.

Он сообщил, что технический рапорт относительно причин катастрофы будет обнародован на протяжении нескольких недель.

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Новости мира, Польша, Причина смерти польских политиков, Причины Смоленской катастрофы, Смоленская катастрофа, Ту-154.
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