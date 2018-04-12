В Греции разбился истребитель

В Эгейском море возле острова Скирос упал истребитель военно-воздушных сил Греции.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Истребитель ВВС Греции упал в море у острова Скирос", - говорится в сообщении.

Военный самолет типа Mirage 2000-5 упал в 9 милях на северо-восточном направлении от острова, которое является частью архипелага Северные Спорады возле центра Эгейского моря.

К месту аварии направлены корабли ВМС. Судьба пилота истребителя остается неизвестной.

Как сообщалось, в среду, 14 марта, у берегов американского штата Флорида разбился истребитель F/A-18 военно-морского флота США.