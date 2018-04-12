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В Греции разбился истребитель

Истребитель Mirage 2000
18:45 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Греции разбился истребитель Mirage 2000-5, в результате крушения погиб пилот.

В Эгейском море возле острова Скирос упал истребитель военно-воздушных сил Греции.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Истребитель ВВС Греции упал в море у острова Скирос", - говорится в сообщении.

Военный самолет типа Mirage 2000-5 упал в 9 милях на северо-восточном направлении от острова, которое является частью архипелага Северные Спорады возле центра Эгейского моря. 

К месту аварии направлены корабли ВМС. Судьба пилота истребителя остается неизвестной.

Как сообщалось, в среду, 14 марта, у берегов американского штата Флорида разбился истребитель F/A-18 военно-морского флота США.

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Новости мира, Mirage 2000-5, Греция, Истребители, Эгейское море.
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