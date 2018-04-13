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В Балтийском море разбился российский военный вертолет

Вертолет упал в Балтийском море
08:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pikabu

Новости мира: В Калининградской области в Балтийском море упал вертолет, найдено тело одного погибшего.

Вертолет потерпел крушение в акватории Балтийского моря, на борту были два члена экипажа, найдено тело одного погибшего. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"В Калининградской области произошло крушение вертолета… в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа", — сказал собеседник агентства. Обнаружено тело одного погибшего, проводятся поисково-спасательные работы.

"В районе Балтийского моря пропал военный вертолёт Ка-29, на борту два человека", - пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Официально Минобороны РФ пока не сообщало о потере вертолета. Стоит отметить, что сейчас в Балтийском море проходят учения российского флота, в ходе которых используется авиация. Ка-29 — корабельный транспортно-боевой вертолет.

Как сообщалось, учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию в Воронежской области 12 апреля в ходе планового учебно-тренировочного полёта, оба пилота катапультировались.

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Новости мира, Балтийское море, Вертолет, Военный вертолет, Крушение вертолета.
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