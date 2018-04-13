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Генсек ООН: "Холодная война" вернулась

Совбез ООН
18:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: США, Великобритания и Франция пришли к выводу, что химатака в сирийском городе Дума имела место.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в пятницу заявил, что в настоящий момент мир вновь переживает период "холодной войны".

"Мы видим разнообразие линий раскола. Во-первых, это память о "холодной войне". Но если быть точным, это больше чем просто память. "Холодная война" вернулась", - сказал он во время заседания СБ ООН в пятницу.

"Механизмы и меры предосторожности для сдерживания рисков эскалации, что существовали в прошлом, кажется, больше не имеются в наличии", - уточнил генсек.

При этом А.Гутерриш указал на опасность ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке. "Ситуация на Ближнем Востоке - в хаосе, до такой степени, что она стала угрозой для международного мира и безопасности", - сказал он.

В то же время власти США, Великобритании и Франции определили, что сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума являются правдой, и Вашингтон не позволит вновь сделать нормой использование химоружия, заявила в пятницу постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Имела ли химическая атака место? Да", - сказала она в преддверии заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Н.Хейли отметила, что к единому выводу по этому вопросу пришли власти США, Великобритании и Франции. "Это очередная попытка вновь сделать применение химического оружия нормой, и мы не можем позволить этому случиться", - заявила постпред, упомянув отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

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Все по теме:

Новости мира, Антониу Гутерриш, Генсек ООН, ООН, Совбез ООН, Холодная война.
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