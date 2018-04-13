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Паром в Греции протаранил причал: на борту было 198 человек
18:37 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер
Новости мира: В Греции паром с 198 пассажирами на борту протаранил причал, есть раненые.
В Греции пассажирский паром со 198 пассажирами на борту протаранил причал в порту острова Ангистри.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Инцидент произошел около 12.40 по местному времени.
Паром Achaeos, обслуживающий маршрут Эгина - Пирей, пытался пришвартоваться в порту острова Ангистри в Сароническом заливе, однако вместо этого врезался в причал.
Как отмечается, пятеро пассажиров получили незначительные повреждения.
Пострадавших направили в больницу в Эгине. Четверо из них после оказания помощи покинули больницу.
Telegraf.com.ua