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Паром в Греции протаранил причал: на борту было 198 человек

Пассажирский паром в Греции
18:37 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В Греции паром с 198 пассажирами на борту протаранил причал, есть раненые.

В Греции пассажирский паром со 198 пассажирами на борту протаранил причал в порту острова Ангистри.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Инцидент произошел около 12.40 по местному времени.

Паром Achaeos, обслуживающий маршрут Эгина - Пирей, пытался пришвартоваться в порту острова Ангистри в Сароническом заливе, однако вместо этого врезался в причал.

Как отмечается, пятеро пассажиров получили незначительные повреждения.

Пострадавших направили в больницу в Эгине. Четверо из них после оказания помощи покинули больницу.

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Новости мира, Авария на воде, Греция, Паром, Паром протаранил причал, Пассажирский паром.
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