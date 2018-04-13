Паром в Греции протаранил причал: на борту было 198 человек

В Греции пассажирский паром со 198 пассажирами на борту протаранил причал в порту острова Ангистри.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Инцидент произошел около 12.40 по местному времени.

Паром Achaeos, обслуживающий маршрут Эгина - Пирей, пытался пришвартоваться в порту острова Ангистри в Сароническом заливе, однако вместо этого врезался в причал.

Как отмечается, пятеро пассажиров получили незначительные повреждения.

Пострадавших направили в больницу в Эгине. Четверо из них после оказания помощи покинули больницу.