https://telegraf.com.ua/files/2018/04/BPP_MDG_140418essex_3156JPG-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4010974-mashina-sbila-shesteryih-peshehodov-v-britanii.html
Машина сбила шестерых пешеходов в Британии
Новости мира: По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и наехал на группу пешеходов.
Шесть человек получили серьезные травмы в результате наезда автомобиля в графстве Эссекс. Об этом сообщает BBC и The Mirror.
По словам полицейских, днем 14 апреля машина сбила шестерых прохожих. Одного пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали в Лондонскую больницу, другого с переломом ноги доставили в столичное медучреждение вертолетом.
Сейчас часть набережной Канви-Айленда, где произошло происшествие, перекрыта, на месте работает полиция. Причина инцидента устанавливается. Один из очевидцев рассказал, что водитель автомобиля не справился с управлением на кольцевой развязке и наехал на группу пешеходов.
Telegraf.com.ua