Машина сбила шестерых пешеходов в Британии

Шесть человек получили серьезные травмы в результате наезда автомобиля в графстве Эссекс. Об этом сообщает BBC и The Mirror.

По словам полицейских, днем 14 апреля машина сбила шестерых прохожих. Одного пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали в Лондонскую больницу, другого с переломом ноги доставили в столичное медучреждение вертолетом.

Сейчас часть набережной Канви-Айленда, где произошло происшествие, перекрыта, на месте работает полиция. Причина инцидента устанавливается. Один из очевидцев рассказал, что водитель автомобиля не справился с управлением на кольцевой развязке и наехал на группу пешеходов.