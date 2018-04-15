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Машина сбила шестерых пешеходов в Британии

Место происшествия
07:24 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и наехал на группу пешеходов.

Шесть человек получили серьезные травмы в результате наезда автомобиля в графстве Эссекс. Об этом сообщает BBC и The Mirror.

По словам полицейских, днем 14 апреля машина сбила шестерых прохожих. Одного пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали в Лондонскую больницу, другого с переломом ноги доставили в столичное медучреждение вертолетом.

Сейчас часть набережной Канви-Айленда, где произошло происшествие, перекрыта, на месте работает полиция. Причина инцидента устанавливается. Один из очевидцев рассказал, что водитель автомобиля не справился с управлением на кольцевой развязке и наехал на группу пешеходов.

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Новости мира, Авария, Автомобиль, Великобритания, ДТП, Наезд.
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