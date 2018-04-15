Черногория выбирает президента

В Черногории проходят президентские выборы, в которых имеют право принять участие около 540 тысяч граждан, передает DW. Избирательные участки будут работать в воскресенье, 15 апреля, с 7:00 до 20:00.

Согласно данным социологических опросов, безусловным фаворитом президентской гонки считается Мило Джуканович. 56-летний политик с небольшими перерывами правил страной 25 лет. Он шесть раз занимал пост премьер-министра и один раз его избирали президентом. М. Джуканович 27 лет подряд возглавляет правящую Демократическую партию социалистов (ДПС).

Свое желание вернуться на пост президента политик объясняет прежде всего намерениями укрепить прозападный курс Черногории и "защитить" страну от влияния Москвы. Не исключено, что М. Джукановича изберут президентом уже во время первого тура выборов, поскольку остальные шесть кандидатов имеют незначительную поддержку избирателей, по данным соцопросов.