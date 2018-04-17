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Франция планирует лишить Асада ордена Почетного легиона
02:10 Сегодня Телеграф
Новости мира: Орден считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.
Франция начала процедуру лишения президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона из-за химической атаки в сирийском городе Дума.
Об этом сообщает 112 со ссылкой на Reuters.
"Правительство Макрона сообщило, что планирует пересмотреть способ награждения", - говорится в сообщении.
Асад был награжден орденом в 2001 году тогдашним президентом Франции Жаком Шираком.
Орден Почетного легиона - французский национальный орден, учреждённый Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.
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