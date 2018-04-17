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Солсбери очищают от следов химатаки против Скрипалей

Солсбери
22:27 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Солсбери проводят химическую очистку мест, связанных с отравлением Скрипалей.

В британском Солсбери группа специалистов во вторник начала химическую очистку мест, фигурирующих в деле об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает DW.

"В настоящий момент деконтаминация проводится на 9 объектах, связанных с отравлением Скрипалей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что химочистке, в частности, подвергнуты ресторан Zizzi и паб The Mill, куда Скрипали заходили незадолго до того, как их нашли в бессознательном состоянии в сквере.

В работах по деконтаминации примут участие примерно 190 специалистов, процесс контролирует министерство окружающей среды.

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Все по теме:

Новости мира, Великобритания, Деконтаминация, Отравление Скрипалей, Солсбери, Химическая атака.
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