Солсбери очищают от следов химатаки против Скрипалей

В британском Солсбери группа специалистов во вторник начала химическую очистку мест, фигурирующих в деле об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает DW.

"В настоящий момент деконтаминация проводится на 9 объектах, связанных с отравлением Скрипалей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что химочистке, в частности, подвергнуты ресторан Zizzi и паб The Mill, куда Скрипали заходили незадолго до того, как их нашли в бессознательном состоянии в сквере.

В работах по деконтаминации примут участие примерно 190 специалистов, процесс контролирует министерство окружающей среды.