Глава нацполиции Словакии подает в отставку из-за протестов

Глава национальной полиции Словакии Тибор Гашпар покинет свой пост в следующем месяце в результате огромного давления общественности после убийства журналиста Яна Куцяка.

Об этом заявил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини, сообщает Reuters.

"Я вижу, что президент полиции является компетентным профессионалом (...), но я вижу, что он подвергался огромному политическому давлению, даже (были) нападения на всю полицию. Мы договорились, что для того, чтобы уменьшить напряженность и освободить полицию от давления в СМИ, к концу мая он подаст в отставку", - сказал Пеллегрини.

Ранее в Словакии десятки тысяч граждан вышли на акцию протеста с требованием отставки главы полиции Тибора Гаспара из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. По разным оценкам, в протестах приняли участие около 45 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, 15 марта президент Словакии Киска принял заявление об отставке премьер-министра Роберта Фицо на фоне громкого убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и поручил вице-премьер-министру Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство.

25 февраля в доме в селе Велька-Мача вблизи Братиславы были обнаружены тела застреленных 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой.

Наиболее вероятным мотивом убийства в правоохранительных органах считают профессиональную деятельность Куцяка.