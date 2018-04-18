Европарламент раскритиковал назначение генсека Еврокомиссии

Депутаты Европейского парламента просят Европейскую комиссию пересмотреть процедуру назначения ее генерального секретаря Мартина Зельмайера. Об этом говорится в утвержденной сегодня резолюции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт ЕП.

Евродепутаты считают, что выдвижение кандидатуры Зельмайера "можно рассматривать как действия, похожие на переворот", которые, возможно, вышли за рамки закона.

Европарламент требует пересмотреть процедуру, чтобы предоставить другим кандидатам возможность подать заявки и проводить открытые и прозрачные процедуры подачи заявок в будущем. Они также хотят, чтобы Комиссия признала, что эта процедура подорвала репутацию институции.

Резолюция также призывает Еврокомиссию пересмотреть процедуру назначения высших должностных лиц до конца 2018 года. Кроме того, депутаты считают, что Комиссия должна обновить правила, чтобы обеспечить нейтральную роль генерального секретаря.

Европейские депутаты также указывают на продолжающееся расследование Европейского омбудсмена о назначении, которое должно выявить возможные случаи неэффективного управления.

Издание Euractiv отмечает, что ряд евродепутатов предлагали поправки к резолюции, которые требовали от Зельмайера подать в отставку или добровольно отказаться от поста генерального секретаря до завершения процедуры. Все эти поправки были отклонены.

В Брюсселе уже месяц кипят страсти по поводу назначения Мартина Зельмайера. Многих интересует как неожиданная отставка предыдущего генсека Еврокомиссии 21 февраля, так и чрезвычайно быстрое, как для бюрократии Брюсселя, назначение Зельмайера, который только в тот же день получил кресло заместителя генсека.

Еврокомиссия продолжает настаивать, что назначение Зельмайера прошло в соответствии со всеми правилами и ответила на 134 вопроса комитета, опубликовав 80-страничный документ.

Европейский парламент утвердил проведение следующих выборов в Евросоюзе 23-26 мая 2019 года.