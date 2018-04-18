В Виндзоре умер последний корги Елизаветы II

Собака породы корги по кличке Уиллоу, принадлежавшая королеве Великобритании Елизавете II, умерла в воскресенье в Виндзорском замке, сообщает в среду газета "Дейли мейл".

Собаке было почти 15 лет, ее усыпили из-за болезни. Источники газеты отмечают, что королеву очень сильно расстроила смерть ее питомца.

Уиллоу был последним корги Елизаветы II, он был потомком корги Сьюзан, собаки, которую Елизавете II подарили на 18-летие.

У королевы еще остались два дорги (порода, появившаяся в результате скрещивания корги и таксы) - Вулкан и Кэнди.

В 2015 году стало известно, что королева решила перестать разводить вельш-корги из-за опасений, что она может споткнуться о щенков и упасть.

Корги Уиллоу похоронили на территории замка, отмечает газета.