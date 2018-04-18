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В Виндзоре умер последний корги Елизаветы II

Уиллоу 14 лет был верным спутником королевы
22:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: В Виндзорском замке усыпили последнего вельш-корги Уиллоу королевы Великобритании Елизаветы II.

Собака породы корги по кличке Уиллоу, принадлежавшая королеве Великобритании Елизавете II, умерла в воскресенье в Виндзорском замке, сообщает в среду газета "Дейли мейл".

Собаке было почти 15 лет, ее усыпили из-за болезни. Источники газеты отмечают, что королеву очень сильно расстроила смерть ее питомца.

Уиллоу был последним корги Елизаветы II, он был потомком корги Сьюзан, собаки, которую Елизавете II подарили на 18-летие.

У королевы еще остались два дорги (порода, появившаяся в результате скрещивания корги и таксы) - Вулкан и Кэнди.

В 2015 году стало известно, что королева решила перестать разводить вельш-корги из-за опасений, что она может споткнуться о щенков и упасть.

Корги Уиллоу похоронили на территории замка, отмечает газета.

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Новости мира, Великобритания, Вельш-корги, Виндзор, Елизавета II, Уиллоу.
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