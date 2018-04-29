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Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
Новости мира: Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что вблизи морской границы страны были замечены два российских военных корабля.
Вблизи территориальных вод Латвии, в ее экономической зоне зафиксированы военные корабли России.
Об этом сообщает Delfi.
"Сегодня вблизи Латвии констатированы российские военные корабли, сообщили в Национальных вооруженных силах. В латвийской эксклюзивной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных вод находился буксир класса "Горынь", а в пяти милях от территориальных вод — фрегат класса "Стерегущий", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, в последние годы российские самолеты и военные корабли регулярно приближаются к границам Латвии.
Telegraf.com.ua