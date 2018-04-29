Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России

Вблизи территориальных вод Латвии, в ее экономической зоне зафиксированы военные корабли России.

Об этом сообщает Delfi.

"Сегодня вблизи Латвии констатированы российские военные корабли, сообщили в Национальных вооруженных силах. В латвийской эксклюзивной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных вод находился буксир класса "Горынь", а в пяти милях от территориальных вод — фрегат класса "Стерегущий", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в последние годы российские самолеты и военные корабли регулярно приближаются к границам Латвии.