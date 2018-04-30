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Историческая встреча: Эстония и Финляндия проведут первое заседание

Таллин
16:26 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: Правительства Финляндии и Эстонии впервые в истории проведут совместное заседание.

7 мая в Таллине правительства Финлядндии и Эстонии впере в истории проведут совместное заседание.

Как сообщает финское издание Yle, встреча состоится в честь празднования столетия обеих стран.

Эстония отмечает 100-летний юбилей в этом году, Финляндия отметила его в прошлом.

На заседании рассмотрят совместные важные вопросы, такие как транспортные и цифровые связи, в частности, возможности туннеля между Финляндией и Эстонией, а также общие дела в ЕС.

"Я до сих пор вижу большой неиспользованный потенциал касательно совместных цифровых услуг и обмена информацией", - заявил финский премьер-министр Юха Сипиля.

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Все по теме:

Новости мира, ЕС, Заседание правительства Финляндии и Эстонии, Таллин, Финляндия, Эстония.
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