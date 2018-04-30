Историческая встреча: Эстония и Финляндия проведут первое заседание

7 мая в Таллине правительства Финлядндии и Эстонии впере в истории проведут совместное заседание.

Как сообщает финское издание Yle, встреча состоится в честь празднования столетия обеих стран.

Эстония отмечает 100-летний юбилей в этом году, Финляндия отметила его в прошлом.

На заседании рассмотрят совместные важные вопросы, такие как транспортные и цифровые связи, в частности, возможности туннеля между Финляндией и Эстонией, а также общие дела в ЕС.

"Я до сих пор вижу большой неиспользованный потенциал касательно совместных цифровых услуг и обмена информацией", - заявил финский премьер-министр Юха Сипиля.