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Историческая встреча: Эстония и Финляндия проведут первое заседание
16:26 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер
Новости мира: Правительства Финляндии и Эстонии впервые в истории проведут совместное заседание.
7 мая в Таллине правительства Финлядндии и Эстонии впере в истории проведут совместное заседание.
Как сообщает финское издание Yle, встреча состоится в честь празднования столетия обеих стран.
Эстония отмечает 100-летний юбилей в этом году, Финляндия отметила его в прошлом.
На заседании рассмотрят совместные важные вопросы, такие как транспортные и цифровые связи, в частности, возможности туннеля между Финляндией и Эстонией, а также общие дела в ЕС.
"Я до сих пор вижу большой неиспользованный потенциал касательно совместных цифровых услуг и обмена информацией", - заявил финский премьер-министр Юха Сипиля.
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