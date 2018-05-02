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Великобритания приняла свой вариант "закона Магнитского"

Великобритания
01:56 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Все это призвано помочь в борьбе с коррупционерами из разных стран.

Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях, включив в него свой вариант "закона Магнитского" и статью о раскрытии имен владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях.

"Поправка Магнитского" в принятом в третьем чтении законе "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" позволит правительству Британии отказывать в визах и въезде в страну лицам, обвиненным в грубых нарушениях прав человека и в коррупции, пишет ВВС.

Первыми "Акт Магнитского" шесть лет назад приняли Соединенные Штаты, затем их примеру последовали Канада и несколько европейских стран. Закон назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, умершего в следственном изоляторе.

Как утверждает его работодатель Уильям Браудер, он был замучен в тюрьме после того, как вскрыл схему хищения российскими чиновниками и полицейскими 230 миллионов долларов.

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Новости мира, Великобритания, Закон Магнитского, Коррупция, Оффшоры.
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