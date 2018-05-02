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ЕС призывает к диалогу политические силы Армении

Армянский оппозиционер
08:56 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: ЕС призвал все стороны в Армении к диалогу для формирования правительства.

Европейский союз заявил о поддержке Армении в ее усилиях по созданию нового правительства и призвал все стороны к диалогу.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и тех, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявляют сдержанность и ответственность, как это было в последние дни", - говорится в сообщении.

"ЕС призывает все заинтересованные стороны, в том числе гражданское общество, к всестороннему диалогу для демократического формирования нового правительства в соответствии с Конституцией и интересами всех армян", - отметили в ЕС.

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Новости мира, Армения, Ереван, ЕС, Майи Косьянчич, Правительство Армении.
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