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Два поезда с людьми лоб в лоб столкнулись в Чехии

Столкновение поездов в Чехии
14:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Чехии столкнулись пассажирские поезда - пострадали 14 человек

На юге Чехии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали по меньшей мере 14 человек.

Об этом сообщает радио "Прага".

 

"Четырнадцать человек получили травмы, когда два пассажирских поезда столкнулись в районе Чески-Крумлова", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на момент аварии в поездах было около 50 человек.

 

На место аварии прибыли вертолеты экстренной службы.

Движение на этом участке железной дороги Ческе Будеёвице - Черны Криз будет приостановлено на протяжении дня.

Детали инцидента уточняются.

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Новости мира, Авария, Авария на железной дороге, Железная дорогая, Столкновение поездов, Чехия.
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