Два поезда с людьми лоб в лоб столкнулись в Чехии

На юге Чехии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали по меньшей мере 14 человек.

Об этом сообщает радио "Прага".

Až 20 zraněných je po srážce dvou osobních vlaků dopravce GW Train u Mříče na Krumlovsku. Vrtulník transportoval do budějovické nemocnice jednu dívku a jedno dítě s těžkými zraněními. Podle prvotních informací jeden ze strojvůdců projel návěstidlo signalizující Stůj! pic.twitter.com/rbi1kNbOIb — ČT Jihozápad (@CTJihozapad) 3 мая 2018 г.

"Четырнадцать человек получили травмы, когда два пассажирских поезда столкнулись в районе Чески-Крумлова", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на момент аварии в поездах было около 50 человек.

Na Českokrumlovsku se srazily dva osobní vlaky, zraněných jsou až dvě desítky. Na místo dvakrát letěl vrtulník záchranářů, podle mluvčí Jihočeských nemocnic Ivy Novákové transportoval jednu dospělou osobu a jedno dítě. pic.twitter.com/Al2InUDrxk — ČT24 (@CT24zive) 3 мая 2018 г.

На место аварии прибыли вертолеты экстренной службы.

Движение на этом участке железной дороги Ческе Будеёвице - Черны Криз будет приостановлено на протяжении дня.

Детали инцидента уточняются.