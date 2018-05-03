Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД Украины разочарован блокировкой Россией мандата миссии ОБСЕ
МИД Украины разочарован блокировкой Россией мандата миссии ОБСЕ
Новости: Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Новости: Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученым удалось создать человеческий эмбрион из стволовых клеток
Ученым удалось создать человеческий эмбрион из стволовых клеток
X

В Германии беженцы ранили сотрудников полиции во время спецоперации

Скорая помощь в Германии
15:52 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В немецком городе Эльванген во время операции в приюте для беженцев произошли столкновения с полицией и беженцами, есть пострадавшие с обоих сторон.

Во время полицейской операции в приюте для беженцев в городе Эльванген, немецкая земля Баден-Вюртемберг, произошли столкновения между его обитателями и стражами порядка. Об этом заявили представители правоохранительных органов на брифинге в четверг.

"Мы столкнулись с от 150 до 200 чернокожих африканцев, ситуация была очень опасной", - заявил вице-президент местной полиции Бернхард Вебер.

По его словам, правоохранители прибыли забрать 23-летнего гражданина Того, которого должны были депортировать. Однако жители убежища встали на его защиту. В ходе столкновений были ранены трое полицейских, есть пострадавшие и среди их оппонентов. Несколько беженцев задержаны.

На еврейском празднике в Лондоне произошел взрыв, есть пострадавшие

Чтобы избежать насилия, было решено отпустить молодого человека. Однако, подчеркнули в полиции, операция не закончена. "Агрессивная толпа не сможет победить верховенство закона. Мы продолжим расследование и примем все необходимые меры для наказания виновных и предотвращения подобных ситуаций", – заверил Вебер.

По его словам, у полиции есть данные, что в этом приюте начали складываться криминальные "организованные группировки".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Беженцы, Германия, Полиция, Пострадавшие, Столкновения.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В ОБСЕ рассказали о ряде угроз свободе прессы Германию попросили увеличить взносы в бюджет ЕС В Черное море вошли военные корабли НАТО

Последние новости

Долги по зарплате: на Буковине продадут два спиртзавода Кавани - о конфликте с Неймаром, будущем в ПСЖ и Лиге чемпионов Фильм "Мстители" бьют рекорды по прокатам
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
04 Чемпионка мира по биатлону умудрилась потерять три золотые медали
05 Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
Новости сегодня
21:56 "Барселона" - "Реал": прогнозы букмекеров на центральный матч 36 тура Ла Лиги
21:54 Анна Седокова рассказала, почему рассталась с отцом своего сына Гектора
21:48 Бактерии могут стать первыми "колонистами" на других планетах
21:38 Гелий впервые обнаружен в атмосфере экзопланеты
21:32 "Бетис" намеревается вернуть в Ла Лигу недавнего лидера "Милана"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Взрывы в Балаклее прекратились
Взрывы в Балаклее прекратились
Новости: Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Новости: Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Новости: Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Добавить комментарий
0