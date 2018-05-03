В Германии беженцы ранили сотрудников полиции во время спецоперации

Во время полицейской операции в приюте для беженцев в городе Эльванген, немецкая земля Баден-Вюртемберг, произошли столкновения между его обитателями и стражами порядка. Об этом заявили представители правоохранительных органов на брифинге в четверг.

"Мы столкнулись с от 150 до 200 чернокожих африканцев, ситуация была очень опасной", - заявил вице-президент местной полиции Бернхард Вебер.

По его словам, правоохранители прибыли забрать 23-летнего гражданина Того, которого должны были депортировать. Однако жители убежища встали на его защиту. В ходе столкновений были ранены трое полицейских, есть пострадавшие и среди их оппонентов. Несколько беженцев задержаны.

Чтобы избежать насилия, было решено отпустить молодого человека. Однако, подчеркнули в полиции, операция не закончена. "Агрессивная толпа не сможет победить верховенство закона. Мы продолжим расследование и примем все необходимые меры для наказания виновных и предотвращения подобных ситуаций", – заверил Вебер.

По его словам, у полиции есть данные, что в этом приюте начали складываться криминальные "организованные группировки".