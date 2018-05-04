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Местные выборы в Англии: партия Мэй смогла избежать значительных потерь

Тереза Мэй возле избирательного участка
12:48 Сегодня Телеграф

Новости мира: Консервативная партия, которую возглавляет премьер-министр Британии Тереза Мэй смогла избежать масштабных потерь на местных выборах в Англии.

Консервативная партия во главе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на местных выборах в Англии получила лучший результат, чем ожидалось. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Местные выборы стали первым испытанием для партии Мэй со времени прошлогодних парламентских выборов.

Результаты голосования показали, что Мэй смогла избежать масштабных потерь, которые могли бы драматично поколебать ее позицию в преддверии реализации плана по выводу Великобритании из таможенного союза ЕС.

"Консервативная партия сегодня напомнила, что нынешний электорат – это электорат, который выбрал выход из ЕС", - цитирует агентство эксперта Джона Кертиса.

Консерваторы смогли удержать контроль над советом Вандзверта – оплота партии со времен Маргарет Теттчер и одной из самых амбициозных целей Лейбористской партии в выборах.

Консервативная партия также смогла сохранить большинство в совете Вестминстера, который имеет символическое значение.

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В Лондоне партия Мэй смогла получить лучший результат, чем ожидалось, также за счет того, что Партия независимости Великобритании выставила меньше кандидатов.

В общем, результаты выборов в Лондоне, 60% избирателей которого в 2016 году проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС, продемонстрировали рост поддержки лейбористов в столице. Однако потери консерваторов не стали столь значительными, чтобы принести головную боль Терезе Мэй.

Лейбористы продемонстрировали лучший результат в местностях, где во время референдума в 2016 году более сильные позиции занимали те, кто выступал за сохранение Британии в составе ЕС.

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Новости мира, Консервативная партия, Местные выборы в Англии, Премьер-министр Британии, Тереза Мэй.
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