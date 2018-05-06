Авария на шахте в Польше: спасатели продолжают поиски горняков

На шахте "Зофиювка" на юге Польши с субботы продолжается спасательная операция по поиску пропавших горняков после подземных толчков мощностью 3,5 балла по шкале Рихтера.

Спасатели смогли найти и извлечь на поверхность двух шахтеров, третьего горняка без признаков жизни удалось обнаружить, хотя его еще не подняли на поверхность, а судьба четырех пока неизвестна.

"Группа спасателей с тяжелым оборудованием пытается пробиться к третьему горняку, придавленному элементами конструкции", - сообщил председатель Ястжембской угольной компании, в состав которой входит шахта, Даниэль Озон.

По его словам, этот шахтер не подает признаков жизни. В то же время, продолжаются поиски четырех шахтеров, судьба которых неизвестна. В спасательной операции принимают участие более 200 человек, которые часто меняются, учитывая нехватку кислорода и потребность работать в кислородных масках.

Глава компании сообщил, что будет создана специальная комиссия, которая будет выяснять причины подземных толчков и аварии.

Место катастрофы посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы спасти шахтеров. Он побывал в госпитале у двух горняков, которых накануне удалось поднять на поверхность. Их жизни не угрожает опасность.

Как сообщалось, сильные подземные толчки в районе шахты произошли в субботу примерно в 12.00 (по киевскому времени) на глубине 900 метров. Большинство горняков поднялось на поверхность, кроме семи, которых начали искать после аварии.

С начала этого года на польских шахтах погибло шесть шахтеров.