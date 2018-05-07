Мадсен не будет оспаривать свой приговор по делу "Наутилуса"

Приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль датский изобретатель Петер Мадсен не будет оспаривать обвинение в убийстве.

Об этом в понедельник заявили в прокуратуре, сообщает Associated Press.

Прокуроры сообщили, что защита Мадсена обжаловал только пожизненное заключение, к которому Мадсен приговорил суд в Копенгагене. Прокуроры настаивают, что приговор является корректным.

Пока не известно, когда будет назначено заседание суда по рассмотрению апелляции.

Напомним, датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту частной подводной лодки "Наутилус".

Суд также признал Мадсена виновным в сексуальном насилии и осквернении трупа.

Крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа прошлого года близ Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное близ Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.

Мадсен отрицал свою вину в убийстве, заявив, что Валль умерла в результате аварии на сумбарине. Но он признал, что расчленил тело и выбросил части в море.

Он несколько раз менял свои показания и перед тем утверждал, что журналистка погибла после того, как ей на голову упал тяжелый люк.