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В немецком городе новоизбранному мэру сломали нос
08:43 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: В немецком Фрайбурге мэру сломали нос во время празднования победы на выборах.
Победитель выборов мэра в немецком городе Фрайбург 33-летний Мартин Хорн получил удар в лицо. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на BBC.
"У меня сломан нос, выбит зуб и мне наложили два шва", - сообщил Хорн.
Нападающего арестовали - им оказался 54-летний мужчина, его действия не рассматриваются как политически мотивированные. Ранее он имел опыт пребывания в психиатрической больнице.
Во время общения Хорна с прессой, мужчина подошел к нему, чтобы сделать селфи. Но затем "началась суматоха" и он ударил мэра в лицо.
Предыдущий мэр города Дитер Саломон занимал эту должность 16 лет.
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