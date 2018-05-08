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В немецком городе новоизбранному мэру сломали нос

Мартин Хорн
08:43 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В немецком Фрайбурге мэру сломали нос во время празднования победы на выборах.

Победитель выборов мэра в немецком городе Фрайбург 33-летний Мартин Хорн получил удар в лицо. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на BBC.

"У меня сломан нос, выбит зуб и мне наложили два шва", - сообщил Хорн.

Нападающего арестовали - им оказался 54-летний мужчина, его действия не рассматриваются как политически мотивированные. Ранее он имел опыт пребывания в психиатрической больнице.

Во время общения Хорна с прессой, мужчина подошел к нему, чтобы сделать селфи. Но затем "началась суматоха" и он ударил мэра в лицо.

Предыдущий мэр города Дитер Саломон занимал эту должность 16 лет.

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Новости мира, Германия, Мартин Хорн, Мэр, Фрайбург.
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