В ЕС провели консультации по иранской ядерной проблеме

В поддержку полному и эффективному выполнению иранской ядерной сделки всеми сторонами выступили Евросоюз и европейская "тройка" (Франция, Германия и Великобритания) на консультациях во вторник в Брюсселе с Ираном, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

ЕС и европейская "тройка" провели консультации во вторник в Брюсселе с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

"ЕС и европейская "тройка" использовали эту возможность для того, чтобы подтвердить их поддержку продолжению полного и эффективного выполнения СВПД всеми сторонами", - подчеркивается в сообщении.

Встреча прошла под председательством генерального секретаря ЕВС Хельги Шмид с участием политдиректоров от Франции, Германии и Великобритании. Иранскую делегацию возглавлял замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник объявит о своем решении в отношении продолжения участия Соединенных Штатов в СВПД.

Глава Белого дома дал срок до 12 мая на то, чтобы договориться с европейской "тройкой" о внесении изменений в иранскую ядерную сделку. В случае, если эти усилия не увенчаются успехом, Д.Трамп пригрозил выйти из СВПД.