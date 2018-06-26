Европарламент: Венгрия не соблюдает ценности ЕС

В Европарламенте считают, что руководство Венгрии допускает серьезные нарушения ценностей Евросоюза. Об этом идет речь в докладе Европарламента, утвержденном комитетом по гражданским свободам.

"Венгрии очевидно угрожает серьезное нарушение ценностей Евросоюза. Совет ЕС должен вмешаться в ситуацию", - заявили в профильном комитете законодательного органа ЕС.

Таким образом, в Европарламенте призывают страны-члены начать процедуру, предусмотренную ст. 7 Соглашения о ЕС, в том числе включая вопрос соблюдения Будапештом принципов демократии и прав человека.

Среди главной обеспокоенности в Европарламенте отмечают такие сферы: функционирование конституционной и избирательной систем; независимость судопроизводства; коррупция и конфликт интересов; защита персональных данных и конфиденциальности; свобода высказываний; свобода религий; свобода собраний; право на надлежащее обращение; права меньшинств, включая ромов и евреев; основополагающие права мигрантов и беженцев; а также социально-экономические права. Дальше, по процедуре, вопрос относительно нарушения Венгрией ценностей ЕС будет вынесен на голосование на пленарное заседание Европарламента в сентябре.