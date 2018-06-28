Вашингтон критикует Молдову

Официальный Вашингтон назвал непрозрачным и недемократическим решение Верховного суда Молдовы о непризнании выборов мэра Кишинева, на которых победил не представитель правящей коалиции. Об этом говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт, обнародованной в четверг.

"Непрозрачное решение Верховного суда Республики Молдова в поддержку аннулирования выборов мэра Кишинева является угрозой для молдавской демократии", - подчеркивается в документе. Как подчеркнули в Госдепе, победитель на выборах получил большинство голосов. "Международные наблюдатели выявили относительно незначительные нарушения, которые не оправдывают решения об аннулировании результатов выборов", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.

В Вашингтоне назвали решение Верховного суда РФ "необычным и необоснованным", которое "препятствует избирательной воле молдавского народа и нарушает уважение к верховенству права и демократическим принципам в Молдове". При этом напоминается, что во время встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что "свободные и честные выборы являются признаком демократического правительства, и они должны отображать волю граждан страны без политического вмешательства".