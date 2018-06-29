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ЦИК Молдовы окончательно аннулировал победу оппозиционера в Кишиневе
16:10 Сегодня Телеграф
Новости мира: ЦИК признала недействительными выборы в Кишиневе, где победил оппозиционный кандидат.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на заседании 29 июня аннулировала результаты выборов в Кишиневе, на которых победу одержал проевропейский оппозиционный кандидат Андрей Нэстасе.
Как сообщает NewsMaker, такое решение комиссия приняла на основании решения суда.
ЦИК решила завершить избирательный процесс - повторного голосования не будет. "За" проголосовали пять членов комиссии.
ЦИК рассмотрела отмену результатов местных выборов, приняв к сведению решение столичного суда, которое не подлежит обжалованию после постановления Высшей судебной палаты.
Заседание проходило на фоне протеста у здания ЦИК в поддержку Андрея Нэстасе.
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