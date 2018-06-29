ЦИК Молдовы окончательно аннулировал победу оппозиционера в Кишиневе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на заседании 29 июня аннулировала результаты выборов в Кишиневе, на которых победу одержал проевропейский оппозиционный кандидат Андрей Нэстасе.

Как сообщает NewsMaker, такое решение комиссия приняла на основании решения суда.

ЦИК решила завершить избирательный процесс - повторного голосования не будет. "За" проголосовали пять членов комиссии.

ЦИК рассмотрела отмену результатов местных выборов, приняв к сведению решение столичного суда, которое не подлежит обжалованию после постановления Высшей судебной палаты.

Заседание проходило на фоне протеста у здания ЦИК в поддержку Андрея Нэстасе.