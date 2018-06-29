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ЦИК Молдовы окончательно аннулировал победу оппозиционера в Кишиневе

Выборы в Кишиневе
16:10 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: ЦИК признала недействительными выборы в Кишиневе, где победил оппозиционный кандидат.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на заседании 29 июня аннулировала результаты выборов в Кишиневе, на которых победу одержал проевропейский оппозиционный кандидат Андрей Нэстасе.

Как сообщает NewsMaker, такое решение комиссия приняла на основании решения суда.

ЦИК решила завершить избирательный процесс - повторного голосования не будет. "За" проголосовали пять членов комиссии.

ЦИК рассмотрела отмену результатов местных выборов, приняв к сведению решение столичного суда, которое не подлежит обжалованию после постановления Высшей судебной палаты.

Заседание проходило на фоне протеста у здания ЦИК в поддержку Андрея Нэстасе.

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Новости мира, Андрей Нэстасе, Выборы в Кишиневе, Молдова, ЦИК, ЦИК Молдовы.
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