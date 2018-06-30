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Власти Белграда решили поощрять компании за использование кириллицы

Флаг Сербии
17:32 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости мира: Власти столицы Сербии решили вознаграждать компании за использование кириллицы.

Городской совет Белграда решил поощрить компании к более широкому использованию кириллического шрифта.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Balkan Insight.

В связи с принятым городским советом решением, компаниям и физическим лицам будут предоставлять 5% скидки на аренду офисов в государственных помещениях за то, что они будут использовать кириллицу при написании собственных наименований.

"Starbucks и McDonalds имеют свои кириллические названия в странах, где это официальный шрифт. Если они [компании] признают, что это отвечает их интересам, я думаю, что это будет принято. Название компании можно подчеркнуть обоими шрифтами", - заявил советник мэра города Белграда Андрей Младенович.

Он добавил, что это не означает, что город пытается уменьшить использование латинского алфавита и подчеркнул, что речь идет не об обязанности, а о стимуле.

"Город будет выглядеть гораздо лучше. Это даст хорошую картину нашего города иностранным туристам. И это также способ поощрить наши учреждения защищать кириллицу", - добавил Младенович.

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Новости мира, Андрей Младенович, Белград, Кириллица, Сербия.
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